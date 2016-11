Der Mafia-3-DLC "Familien-Rabatt" beziehungsweise "Family Kick Back Pack", wie er im englischen Original heißt, ist ab sofort für jedermann erhältlich. Bislang hatten lediglich Vorbesteller des Gangsterepos exklusiven Zugriff auf die Inhalte. Der DLC ist aber nicht etwa gratis, sondern kostet 4,99 Euro. Dafür gibt es jeweils drei neue Autos (Lassiter Leopard, Smith Moray MX 100, Berkley Stallion) und Schießprügel (Gator Schrotflinte, Camo Scharfschützengewehr, Trench 1938 Maschinenpistole).

Mafia 3 ist Anfang Oktober für PC und Konsolen erschienen. Die aufgrund der beiden gelungenen Vorgänger hoch gesteckten Erwartungen konnte der Nachfolger leider nicht erfüllen. Das liegt nur zum Teil an den zahlreichen technischen Unzulänglichkeiten, an denen insbesondere die PC-Fassung litt und nach wie vor leidet. Woran eine Topwertung außerdem noch gescheitert ist, erfahrt ihr in unserem Test zu Mafia 3. Weitere News und Infos gibt's auf unserer entsprechenden Themenseite.