Mafia 3: Neuer Trailer zeigt taktische Fähigkeiten des Protagonisten

In wenigen Tagen erscheint Mafia 3 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Publisher 2K Games hat nun einen weiteren Trailer zum kommenden Open-World-Spiel veröffentlicht, der auf die taktischen Fähigkeiten im Gefecht eingeht. Protagonist Lincoln Clay - der in der Vergangenheit als Kämpfer in Vietnam tätig war - verfügt über eine Vielzahl von Möglichkeiten seine Feinde auszuschalten. Einige dieser Varianten werden im veröffentlichten Video von Game Director Haden Blackman genauer vorgestellt. Den entsprechenden Trailer findet Ihr unterhalb dieser Meldung.

Unter anderem gehört das sogenannte "Stalking" zu den Fähigkeiten des Hauptcharakters. Dabei handelt es sich um ein "Stealth System", mit dem der Spieler sich an Feinde heranschleichen kann, um sie im richtigen Moment auszuschalten. Hierfür stehen Lincoln eine große Auswahl von Waffen mit einzigartigen Vorteilen zur Verfügung. Darüber hinaus wird der Protagonist Schutzwesten, Granaten und weitere militärische Gegenstände tragen können, die ihm einen Vorteil gegenüber seinen Feinden verschaffen werden. Weitere Meldungen und Videos zu Mafia 3 findet Ihr auf unserer Themenseite.