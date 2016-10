Das Abenteuer von Lincoln Clay im New Bordeaux der 1960er Jahre geht weiter! Nach den ersten zwei Let's Plays begeben wir uns wieder ins Abenteuer und zeigen euch die vielfältigen Nebenbeschäftigungen abseits des Haupt-Abenteuers. Auch gehen wir auf die Technik des aktuellsten Gangster-Epos ein und vergleichen diese mitunter mit Genre-Schwergewichten wie GTA5. Solltet ihr die vorigen Let's Plays verpasst haben, so findet ihr diese unter den folgenden Links: Teil 1 - So beginnt das Abenteuer und Teil 2 - Eine Bootsfahrt die ist lustig...

Was ihr alles abseits der Hauptstory bei Mafia 3 machen könnt - Geschäfte ausrauben, brenzlige Drogenkurier-Einsätze bestreiten, Lagerhäuser infiltrieren und noch mehr - erfahrt ihr in diesem Video. Mehr interessante News, Infos, Videos und Screenshots zu Mafia 3 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. In Zukunft werden wir unsere Let's Play-Reihe fortsetzen und euch tiefer in die Welt der Verbrechen einführen. Wie euch das aktuelle Let's Play und Mafia 3 gefallen, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen.