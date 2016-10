Mafia 3: Keine Tests vor dem offiziellen Release erlaubt

Vor dem offiziellen Release von Mafia 3 am 7. Oktober 2016 wird es keine Tests geben, wie Polygon berichtet. Publisher 2K habe sich demzufolge entschieden, weltweit keine Pressemuster zur Verfügung zu stellen, bevor das Spiel nicht veröffentlicht wurde. Konkret bedeutet das, dass keine Print- oder Online-Redaktion weltweit vor dem Release eine Einschätzung abgeben kann. Ein Rezensionsmuster wurde der Webseite pünktlich um 0 Uhr am 7. Oktober 2016 zugesichert, was jedoch abgelehnt wurde. Die Redaktion will sich ein eigenes Exemplar besorgen.

Laut Polygon weicht dieser Umstand von der in der Spielebranche üblichen und gängigen Praxis ab - abgesehen von 2K-Sportspielen, bei denen es gang und gebe ist, keine Testmuster vor dem Release anzubieten. Einige Ausnahmen, wie beispielsweise Bungies Destiny oder Bethesdas Doom, die ebenfalls vor dem Release nicht verfügbar gemacht wurden, bestätigen die Regel. Diese Entscheidung wirkt sich natürlich auch auf unsere Berichterstattung aus und so werden wir nicht in der Lage sein, euch unsere Einschätzung von Mafia 3 vor der offiziellen Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen. Wer nicht die Katze im Sack kaufen will, wird sich deshalb bis einige Tage nach dem Release gedulden müssen, wenn die ersten Tests erscheinen.

Mafia 3 erscheint am weltweit am 7. Oktober 2016 für den PC, die PS4 und Xbox One. Mehr zum dritten Teil des beliebten Gangster-Franchises findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite zu Mafia 3. Was ihr von dem Vorgehen des Publishers haltet und ob ihr eine Theorie dafür habt, könnt ihr gerne der Community und uns in den Kommentaren unterhalb dieser Meldung mitteilen.

Quelle: Polygon