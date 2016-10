Mafia 3 überholt FIFA 17 in deutschen Spiele-Charts

Mafia 3 steigt in die deutschen Spiele-Charts ein - und wie! Die seit dem 7. Oktober im Handel erhältliche Open-World-Action dominiert auf Anhieb die PC-Charts. Mafia 3 gibt seinen Einstand auf Platz 1 - und verdrängt somit den Vorwochensieger FIFA 17. Neben der Standard-Ausgabe überzeugt auch die Deluxe Edition, die in der PC-Hitliste auf Rang drei debütiert. FIFA 17 landet auf dem zweiten Platz. Das Wimmelbild-Adventure Dark Tales: Edgar Allan Poes Das verräterische Herz startet an neunter Stelle.

In den Xbox One-Charts rangiert Mafia 3 sogar drei Mal: an die Positionen eins (Standard Edition), fünf (Deluxe Edition) und acht (Collector's Edition). FIFA 17, die aktuelle Fußballsimulation von Electronic Arts, landet nach dem Vorwochensieg in dieser Woche auf Rang 2. Dafür kann sich der EA-Kicker auf PS4, PS3 und Xbox 360 behaupten. Bei den Konsolen erobern jeweils Mafia 3, Battlefield 4 beziehungsweise Minecraft den zweiten Platz. Nintendo Wii-Spieler bekommen von Mario Kart Wii Selects nicht genug. Die Platzierungen wurden von den Marktforschern der GfK erhoben. Konkrete Verkaufszahlen sind nicht bekannt.

Ungefähre Verkaufsmengen von FIFA 17 gehen aus einer aktuellen Mitteilung vom Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware hervor. Demnach verkaufte sich die Fußballsimulation innerhalb weniger Tage mehr als eine Million Mal in Deutschland - alle Plattformen zusammengerechnet. Der seit dem 29. September für PC und Konsolen im Handel erhältliche EA-Kicker setzte sich allein auf PlayStation 4 mehr als eine halbe Million Mal ab.