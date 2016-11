Mafia 3: ​Gratis-DLC und neuer Technik-Patch erschienen

Für Mafia 3 steht jetzt der neue Outfits-DLC zum kostenlosen Download auf allen Plattformen bereit. Enthalten sind insgesamt elf verschiedene Outfits aus drei Kategorien, damit sich Protagonist Lincoln Clay fortan immer dem Anlass entsprechend in Schale werfen kann. Einige Kleidungsstücke sind schon aus dem Hauptspiel bekannt, etwa die Hälfte ist komplett neu. Um Zugriff auf die Outfits und die ebenfalls neue Garderobe haben, muss zunächst die Mission "Somethin' I've Got To Do" absolviert werden.

Gleichzeitig mit dem Outfits-DLC haben Take-Two Interactive und Hangar 13 auch einen neuen Patch für Mafia 3 veröffentlicht. Für die nach wie vor zahlreichen, von Problemen geplagten Spieler dürfte diese Nachricht wohl auch von weitaus größerer Wichtigkeit sein. Laut Changelog bringt das Technik-Update unter anderem Verbesserungen bei Interface, Streaming und der allgemeinen Performance mit sich. Außerdem wurden Soundbugs gefixt und Probleme mit korrupten Speicherständen behoben. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Mafia 3.

Änderungen im neuesten Patch für Mafia 3 (9. November 2016):

UI Improvements

Improved car reflections

Improved streaming issues

Performance optimization

Fixed audio issues

Fixed some cases of savegame corruption

Fixed various issues for Cassandra's Contraband missions

And more

Quelle: Take-Two Interactive