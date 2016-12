Mafia 3: Gratis-DLC mit Tuningoptionen und Rennen erschienen

Take-Two Interactive und Hangar 13 haben einen weiteren Gratis-DLC für Mafia 3 veröffentlicht. Das sogenannte "Custom Rides and Racing"-Pack enthält, der Name verrät es bereits, neue Tuningoptionen für Autos und Rennen. Der Trailer unterhalb zeigt, was ihr von dem Zusatzinhalt erwarten könnt. In der Galerie findet ihr außerdem einige Screenshots. Für die nächsten Monate sind weitere kostenlose Updates, aber auch kostenpflichtige DLCs geplant.

Das lange erwartete Gangsterepos Mafia 3 ist Anfang Oktober 2016 für PC, PS4 und Xbox One und Konsolen erschienen. Die aufgrund der beiden gelungenen Vorgänger hoch gesteckten Erwartungen konnte das Sequel leider nur bedingt erfüllen. Das liegt nur zum Teil an den zahlreichen technischen Unzulänglichkeiten, an denen insbesondere die PC-Fassung litt und nach wie vor leidet. Woran eine absolute Topwertung außerdem noch scheiterte, erfahrt ihr in unserem Test zu Mafia 3. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Mafia 3.