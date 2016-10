Mafia 3: Grafikvergleich der PC- und PS4-Version im Video

Seit dem 7. Oktober 2016 freuen sich Hobby-Ganoven über den Release von Mafia 3 auf PC, PS4 sowie Xbox One und schlüpfen in die Rolle des Serien-Neulings und Vietnam-Veteranen Lincoln Clay, um ihn bei seinem blutigen Rachefeldzug im fiktiven New Orleans der 1960er Jahre zu unterstützen. Auch der altbekannte Vito Scarletta, Protagonist aus Mafia 2 und mittlerweile ganz schön in die Jahre gekommen, spielt im neuen Mafia-Ableger mit, wenn auch nur in einer Nebenrolle.

Die Antwort auf die Frage, wie gut sich Mafia 3 auf den verschiedenen Systemen schlägt, haben wir in einem Video-Grafikvergleich für euch vorbereitet. Darin stellen wir anhand von verschiedenen Szenen die PC-Fassung der Konsolen-Variante gegenüber. Wir haben uns zunächst auf die PS4-Version beschränkt, da wir die Wetterverhältnisse mit der Xbox-One-Version nicht darstellen konnten, was den Eindruck verfälschen würde. Die PC-Fassung wurde auf einem Intel Core i7-980X, 3,3 GHz, 18 GB RAM, Nvidia GTX 980, Windows 10 aufgenommen.

Welche Fassung euch am besten gefällt und wieso, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieses Artikels mitteilen. Ob Mafia 3 auf eurem System läuft, verraten euch die offiziellen Systemanforderungen. Wenn ihr Mafia 3 noch nicht euer Eigen nennt, so macht doch einfach bei unserem aktuellen Gewinnspiel zum Mafia 3-Release mit mit und schnappt euch womöglich eine Digital Deluxe oder Digital Standard Edition des Games. Mehr Informationen zum neuesten Gangster-Epos von 2K, wie beispielsweise Details zum neuen Protagonisten Lincoln Clay, News, Videos und Screenshots, findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite zu Mafia 3.