Mafia 3: Gewinnt zum Release 2x Mafia 3 Digital Deluxe und 3x Mafia 3 Digital Standard

Passend zum Release von Mafia 3 verlosen wir zusammen mit Gamesplanet PC-Codes für das Gangster-Epos. Mafia 3 spielt im New Orleans des Jahres 1968, als die Konflikte um Rassentrennung hochkochten. Wie die Vorgänger ist der Action-Titel in einer frei erkundbaren Open World angesiedelt. Entwickler Hangar 13 erzählt eine eigenständige Geschichte. Mit Vito Scaletta feiert allerdings ein bekanntes Gesicht seine Rückkehr auf der Videospielbühne. Der Protagonist aus dem Vorgänger ist in Mafia 3 jedoch nicht spielbar, sondern lediglich ein Verbündeter des Protagonisten Lincoln Clay. Ihr wollt Mafia 3 selbst erleben?

Das könnt ihr gewinnen

2x Mafia 3 Digital Deluxe

3x Mafia 3 Digital Standard

So macht ihr mit

Ihr wollt mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit der Antwort der Gewinnspielfrage: "Warum seid ihr der größe Mafia 3-Fan, den es gibt?" Schickt die richtige Antwort mit eurem vollständigen Namen und eurer vollständigen Adresse an gewinnspiel@pcgames.de. Als Betreff wählt ihr "Mafia 3". Das Gewinnspiel läuft vom 7. Oktober bis zum 15. Oktober 2016 um 23:59 Uhr. Alle Mails, die danach eintreffen, werden in der Auswahl nicht mehr berücksichtigt. Hier geht's zu unseren Teilnahmebedingungen.

Anleitung für die Gewinner:

1. Gehe auf https://de.gamesplanet.com/ und lege einen Account an, bzw. logge dich ein.

2. Gehe auf die Produktseite des Games, das du gewonnen hast und lege das Spiel in deinen Warenkorb

3. Gib dann in das Feld "Gutschein einlösen" den Rabattcode ein.

4. Der Preis des Spiels ändert sich auf 0 Euro und du kannst es ohne weitere Kosten "kaufen".

5. Du findest den Key anschließend in deiner Bibliothek.

6. Bitte beachtet: Die Codes sind nur bis Dezember gültig