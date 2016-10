Mafia 3: Entwickler beziehen Stellung zu Rassismus-Themen

In Mafia 3 spielt Rassismus eine große Rolle. Dass die Entwickler von Hangar 13 nicht auf die Thematik verzichten wollten, erklären sie in einer im Spiel befindlichen Textnachricht. Demnach sei die Darstellung ein wesentliches Element, um damalige Verhältnisse möglichst realistisch abzubilden. "Wir haben versucht, die sehr turbulenten Zeiten so authentisch wie möglich in unserer Spielwelt einzufangen und nachzustellen. Das schließt Rassismus mit ein", erklären die Programmierer in der Botschaft. In Mafia 3 spielt ihr den Vietnamkriegsveteranen Lincoln Clay, der versucht, die Macht über die Stadt New Bordeux (angelehnt an New Orleans) zu gewinnen.

In der erwähnten Botschaft distanzieren sich die Entwickler von Rassismus, erklären: "Die rassistischen Ansichten, Ausdrücke und Verhaltensweisen mancher Mafia-3-Charaktere finden wir abscheulich." Gleichzeitig glaubt Hangar 13, dass dieses Element wichtig ist, um die Geschichte von Lincoln erzählen zu können. Abschließend teilen die Entwickler mit - und das sei ihnen am wichtigsten: "Es wäre eine Beleidigung für Millionen Menschen gewesen, die damals wie heute Opfer von Diskriminierung und Rassismus geworden sind, hätten wir diesen beschämenden Teil nicht eingebaut." Viele Eindrücke aus der Open-World-Action lest ihr in unserem Test zu Mafia 3. Das von Hangar 13 entwickelte und von 2K Games vertriebene Mafia-Epos ist für PC, PS4 und Xbox One im Handel erhältlich.

Quelle: DerStandard