Mafia 3 erhält ​Day-One-Patch: Downloadgröße auf PS4 bekannt

Käufer von Mafia 3 müssen sich auf den Download eines Day-One-Patches einstellen. Wie Spieler in einem auf Reddit.com erstellten Beitrag berichten, beträgt die Downloadgröße rund 2,6 Gigabyte. Die Angaben beziehen sich auf die PlayStation-4-Version des Action-Adventures. Dass auf PC und Xbox One ein ähnlich großer Patch angeboten wird, ist wahrscheinlich, bislang aber nicht bestätigt. Ebenfalls unklar bleibt bisher, welche Änderungen der erste Patch für Mafia 3 bereithält. Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle.

Schaut am besten auf unserer Themenseite zu Mafia 3 vorbei. Dort laufen aktuelle News, Videos und Screenshots zum kommenden Mafia-Epos von 2K Games zusammen. Der Release des Action-Adventures ist für den 7. Oktober geplant. Mafia 3 erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Womöglich stehen die Day-One-Patches im Zusammenhang mit dem Test-Embargo des Spiels. Zuletzt hatte die englischsprachige Webseite Polygon.com berichtet, dass es vor dem Release am 7. Oktober keine Tests zu Mafia 3 geben wird.

Publisher 2K habe sich demzufolge entschieden, weltweit keine Pressemuster zur Verfügung zu stellen, bevor das Spiel nicht veröffentlicht wurde. Konkret bedeutet das, dass keine Print- oder Online-Redaktion weltweit vor dem Release eine Einschätzung abgeben kann. Vermutlich sollen Tests erst nach der Installation des Day-One-Patches erfolgen. Unseren Test zu Mafia 3 lest ihr in Kürze an dieser Stelle.