Mafia 3: Downgrade gegenüber Teil 2 - Video zeigt fehlende Features

Mafia 3 ist seit vergangenen Freitag im Handel erhältlich. Längst nicht alle Käufer sind mit dem Actionspiel von Hangar 13 zufrieden. Im Netz beklagen sich Fans über die unzeitgemäße Grafik und die miserable PC-Umsetzung. Auch das Gameplay steht in Kritik, denn wie ein Fan-Video nun zeigt, fehlen viele aus dem Vorgänger bekannte Features in Mafia 3. Dazu zählen beispielsweise die Autowerkstätten, in denen man sein Fahrzeug lackierten konnte. Auch die Waschstraßen, Klamottenläden und Schuhputzer gibt es in New Bordeaux, dem Schauplatz von Mafia 3, nicht. Das Aufbrechen von parkenden Autos wie in Mafia 2 ist so ebenfalls nicht möglich.

Auch scheint es generell weniger Interaktionsmöglichkeiten mit der Spielumgebung zu geben. In dem im Jahr 2010 veröffentlichten Mafia 2 ließen sich Türen schießen, Wasserhähne aufdrehen, Fenster öffnen, Getränke aus dem Kühlschrank entnehmen und vieles mehr. Prinzipiell Kleinigkeiten, die in der Summe jedoch der Atmosphäre schaden, sind Fans überzeugt. Das sind jedoch nicht die einzigen Probleme, mit denen Mafia 3 zu kämpfen hat. Bugs und kuriose Grafikfehler werfen Zweifel auf, ob und wie das Actionspiel die Qualitätssicherung passieren konnte. Fundierte Tests zu Mafia 3 gab es am Erscheinungstermin nicht, denn die Presse wurde spät bemustert.

Unser Mafia 3 Review ist noch in Arbeit und wird Anfang bis spätestens Mitte dieser Woche auf unserer Webseite erscheinen. Was sagt ihr zum Downgrade-Video weiter unten? Haltet ihr die Kritik an Mafia 3 für gerechtfertigt oder ist sie maßlos übertrieben? Nutzt die Kommentarfunktion. Unsere Anlaufstelle mit aktuellen Neuigkeiten rund um Mafia 3 ist der verlinkte Sammelartikel.