Mafia 3: Bug-Video zeigt krasse technische Fehler und Gameplay-Fails

Mafia 3 ist das neuste Gangster-Abenteuer aus dem Hause 2K und am 7. Oktober 2016 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Laut zahlreichen Spielern soll der Titel zur Veröffentlichung jedoch alles andere als marktreif gewesen sein. Vielleicht erklärt das auch den Umstand, dass der Publisher keine Tests vor dem offiziellen Release erlaubt hat. Alleine der Framerate-Lock auf 30 Fps für die PC-Version des Gangster-Abenteuers brachte viele Zocker auf die Palme. Ein aktueller Patch steht jedoch mittlerweile zum Download bereit und soll dieses Problem in den Griff bekommen. Dass trotzdem noch ziemlich viel im Argen liegt, beweist nun auch ein Video, dass die krassesten Grafik- und Gameplay-Fails von Mafia 3 aufzeigt.

Darin zu sehen sind beispielsweise schwebende oder seitlich fahrende Autos, Polizisten, die wie Jesus übers Wasser laufen, zahlreiche Fehler bei der Kollisionsabfrage des Spiels, unsinnige und extreme Wechsel von Lichtverhältnissen, stupides KI-Verhalten und noch mehr. So haben wir uns das Gangster-Leben in den 1960ern dann doch nicht vorgestellt! Doch seht am besten selbst und überzeugt euch von den "Qualitäten" des Gangster-Abenteuers. Einige Szenen werden sicherlich eure Lachmuskulatur gut zum Beben bringen.



Wenn ihr euch mehr für Mafia 3 interessiert, so findet ihr weitere News, Infos, Screenshots und Videos auf unserer umfangreichen Themenseite.