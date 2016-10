Mafia 3: Britische Politiker fordern Verkaufsstopp wegen IRA-Mission

Wie die Onlineausgabe der Zeitung The Irish News berichtet, fordern einige britische Politiker einen Verkaufsstopp für Mafia 3. Grund für den Unmut ist aber nicht etwa der unterirdische technische Zustand, in dem das Open-World-Spiel vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde. Jeffrey Donaldson von der Partei Democratic Unionist Party, kurz UDP, Jim Allister von der Traditional Unionist Voice (TUV) und Jim Rodgers von der Ulster Unionist Party (UUP) sind der Meinung, Mafia 3 würde Terrorismus verherrlichen beziehungsweise verharmlosen.

Stein des Anstoßes ist die mehrteilige Nebenmission "The IRA Don't Ask". Darin muss Protagonist Lincoln Clay dem irischstämmigen Mafiaboss Thomas Burke dabei helfen, Fahrzeuge für die Terrororganisation IRA (Irish Republican Army) zu stehlen, um sie dann nach Belfast zu verschiffen. In der Hauptstadt Nordirlands sollen die Autos dann mutmaßlich für Bombenanschläge verwendet werden. The Irish News hat Mafia-3-Publisher Take 2 Interactive um eine Stellungnahme gebeten, bislang aber noch keine Antwort erhalten. Weitere Infos und News findet ihr auf unserer Themenseite zu Mafia 3.

Quelle: The Irish News