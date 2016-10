Mafia 3: ​​Einmischung von 2K-Games soll viele Spiele verhunzt haben

Es sind starke Worte und sie sind mit Vorsicht zu genießen. Denn ob etwas Wahres dran ist, kann aktuell niemand sagen. Ein ehemaliger Mitarbeiter von Irrational Games, der später für 2K Games tätig war, gibt einen Einblick hinter die Kulissen der Entwicklung einiger bekannter Spiele und erklärt, dass die Einmischung des Publishers 2K Games für den Misserfolg dieser Titel verantwortlich war.

Der Erfolg von Bioshock (entwickelt von Irrational Games, welches zu 2K Boston sowie von 2K Australia) führte dazu, dass mit 2K Marine ein neues Studio gegründet wurde, welches sich zunächst um die Portierung des Actionspiels für die Playstation 3 und anschließend um Bioshock 2 kümmern sollte. Da auch dieses Spiel erfolgreich war, sollte 2K Marine unter der Leitung von 2K Games das Actionspiel The Bureau: XCOM Declassified entwickeln. Dieses sollte eigentlich in Australien entstehen bei 2K Australia. Das Studio nannte man kurzerhand um in 2K Marin Australia, um zu signalisieren, dass 2K Marin das Sagen hatte. Ein Grund für den Wechsel war, dass das Hauptquartier von 2K Games viel mehr in die Entwicklung der Spiele involviert werden wollte. Doch The Bureau: XCOM Declassified war ein absoluter Misserfolg. Diesen schob 2K Games 2K Marin in die Schuhe und schloss das Studio.

Laut dem Ex-Mitarbeiter war The Bureau: XCOM Declassified ein Reinfall, weil 2K Games zu viel Einfluss ausübte und die Richtung des Spiels immer wieder änderte. Die Entwickler hatten letzten Endes keine kreative Kontrolle mehr über das Spiel.

Eigentlich hätte es auch 2K Marin Australia erwischt, wenn sich Ken Levine nicht dafür eingesetzt hätte, das kleine Studio mit in die Entwicklung von Bioshock Infinite zu integrieren. Zwar konnten nicht alle Mitarbeiter übernommen werden, doch mit der Hilfe des wieder 2K Australia genannten Studios wurde Bioshock Infinite ein sehr erfolgreiches Spiel. Mit dem Weggang von Ken Levine wurde Irrational Games, respektive 2K Boston, geschlossen. 2K Australia durfte sich mit der deutlich reduzierten Mannschaft von nur noch 40 Mitarbeitern um Borderlands: The Pre-Sequel kümmern, welches laut dem Hauptquartier von 2K Games innerhalb von 18 Monaten fertiggestellt werden musste. Zwar war das Actionspiel kein Riesenerfolg, aber dennoch profitabel. Dennoch wurde 2K Australia anschließend geschlossen.

2K Games wollte sich auf das Studio Hangar 13 konzentrieren, wo mehr als 150 Personen unter der Leitung des Publishers an Mafia 3 arbeiteten. Millionen von Dollar wurden in das Projekt gepumpt, doch letzten Endes war es bei weitem nicht so erfolgreich, wie 2K Games dies gerne gehabt hätte. Laut dem Ex-Mitarbeiter hätte sich Mafia 3 rund 8 Millionen mal verkaufen müssen, um profitabel zu sein. Doch bisher konnten nicht mal eine Million Exemplare verkauft werden.

Der ehemalige Mitarbeiter von 2K Games zeigt auf, dass gerade die Spiele, bei denen sich 2K Games in die Entwicklung einmischte, nicht erfolgreich waren. Bioshock 1 und 2 entstanden unabhängig und waren erfolgreich. Borderlands: The Pre-Sequel war zumindest profitabel, wurde dafür aber auch mit sehr wenigen Mitarbeitern in sehr kurzer Zeit entwickelt. Bioshock Infinite entstand unter der Leitung von Ken Levine und war ebenfalls sehr erfolgreich. Bei The Bureau: XCOM Declassified sowie Mafia 3 hatte 2K Games aktiv die Hände im Spiel. Und auch bei Evolve wollte der Publisher mitmischen. Doch warum arbeitet das Unternehmen so? Warum kauft man für Millionen Dollar Studios auf, nimmt ihnen die kreativen Freiheiten, produziert Misserfolge und löst die Studios dann auf? Dies kostet Unmengen an Geld und die Aktionäre dürften wenig begeistert sein. Doch so erfolgreiche Studios wie Firaxis (Civilization 6) und Visual Concepts (NBA 2K17) sorgen dafür, dass sich die Firma dies leisten kann.

Der ehemalige Mitarbeiter gibt dem Management die Schuld für die Situation. Anstatt den Schwarzen Peter im Hauptquartier zu suchen, gibt man die Schuld immer den kleinen Studios, welche die Fehlentscheidungen ausbaden müssen. Ob dies aber wirklich so ist, das kann aktuell niemand bestätigen. Bioshock Infinites Level Designer Steve Lee meldet sich per Twitter zu diesem Bericht und erklärte, dass Diskussionen unter einigen ehemaligen Kollegen eher den Schluss zulassen würden, dass dies nur ein Fake ist. Doch auch 3D-Realms-Gründer und Duke-Nukem-Erfinder George Broussard meldete sich und meinte, dass er irgendwann einmal über seine Zeit bei 2K Games sprechen werde und dann würden alle wissen, wie schlecht die Firma zu seinem Studio war.

Die ganze Situation ist momentan also mit Vorsicht genießen und in die Kategorie "Gerüchte" einzusortieren.

Quelle: Hackernoon