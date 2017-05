01:02

16.05.2017 um 09:15 Uhr Hier könnt ihr euch den ersten kurzen Teaser-Trailer zu Madden NFL 18 ansehen. Hersteller EA Sports verspricht sein bis dato "fotorealistischstes" Sportspiel. Möglich machen soll das die Frostbite Engine, die nun erstmals auch bei der Football-Simulation Verwendung findet. Ob EA Sports Wort hält, was die grafische Qualität angeht, erfahren wir erst im Spätsommer. Madden NF 18 erscheint am 25. August für PS4 und Xbox One. Fassungen für PC und auch Nintendo Switch wird es nach derzeitigem Stand nicht geben.

