Interessiert ihr euch für American Football und habt dieses Wochenende noch nichts vor? Dann dürft ihr euch bis Montag, den 10. Oktober die vollständige Version des Sportspiels Madden NFL 17 kostenlos ansehen. Alles, was ihr dafür benötigt, ist eine andauernde Internetverbindung und ein EA Account.

Madden NFL 17 bietet einige neue Features, darunter angepasste Skill-Moves für Running Backs, wodurch ihr die Verteidigung der Gegner leichter abschütteln könnt. Im niedrigen Schwierigkeitsgrad werden zudem einige Skill-Moves automatisch ausgeführt, was es selbst Neulingen ermöglicht, viele Magic Moments und Erfolgserlebnisse im Spiel zu verbuchen. Mit "Play the Moments" steht die schnellste Spielweise in Madden NFL 17 zur Verfügung, in der ihr sofort bei wichtigen Third Downs und entscheidenden Spielzügen in das laufende Spiel einsteigen könnt.

Wollt ihr lieber ein General Manager sein, dann müsst ihr die neuen "Big Decisions" treffen, bei denen ihr selbst kleinste Details auf eine einfache Art verwalten könnt. Probiert es selbst aus. Ab heute bis zum 10. Oktober steht euch das Spiel kostenlos für die Playstation 4 und Xbox One zur Verfügung.