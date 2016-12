Mad Shelia: China drehte dreiste Mad-Max-Kopie 

Was tun, wenn ein heiß erwarteter Film nicht in die Kinos kommen darf? In China dreht man ihn einfach nach. Da dort Mad Max: Fury Road nicht aufgeführt werden durfte, wurde mit Mad Sheila einfach eine Kopie veröffentlicht.

In diesem Film ist nicht der Mann Max der Held, sondern eine Frau namens Sheila. Über die Handlung ist nicht allzu viel bekannt, allerdings scheint sie sich dem Trailer nach zu urteilen stark am Original zu bedienen. Sogar die bekannte Szene mit den bunten Leuchtsignalen ist mit von der Partie und natürlich spielt alles in einer Endzeit-Wüste, in der Banden mit aufgemotzten Autos und Motorrädern für Chaos sorgen. Allerdings lassen die Effekte doch zu wünschen übrig, vor allem, was die einkopierten Explosionen angeht...

Aber auch Mad Sheila schaffte es in China nicht in die Kinos, stattdessen wurde der Film über den Streamingdienst von Tencent ausgestrahlt. Tencent ist nicht nur für die Online- und Mobilegames bekannt, sondern auch dafür, B-Movies zu drehen, welche in China überraschend gut ankommen. So ist auch Mad Sheila relativ erfolgreich, weswegen sich mit Mad Shelia: Virgin Road und Mad Shelia: Vengeance Road zwei Fortsetzungen in Planung befinden.

Quelle: Nerdist