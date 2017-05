MacGyver: Reboot der Kultserie startet im Juni in Deutschland

Der Reboot der Kult-Serie MacGyver aus den 1980er Jahren hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Die gedrehte Pilotfolge kam beim Publikum schlecht an, weswegen Regisseur James Wan (Conjuring 2, Fast & Furious 7) beauftrage wurde, das Konzept zu überarbeiten.

Das Ergebnis wurde deutlich besser aufgenommen und führte zu einer ersten Staffel, die im vergangenen Herbst im US-Fernsehen startete. Eine zweite Staffel befindet sich schon in Planung. Hierzulande kommen wir ab dem 19. Juni in den Genuss der Serie. Der TV-Sender Sat.1 strahlt die 21 Folgen jeden Montag um 20:15 Uhr aus.

Fans des Originals müssen sich aber an einige Änderungen gewöhnen. Da wäre zum einen der nun deutliche jüngere Held MacGyver, im Original von Schauspieler Richard Dean Anderson verkörpert. Angus MacGyver (Lucas Till) arbeitet auch nicht mehr für die Phoenix Foundation, sondern für das Department of External Services (DXS), eine Geheimorganisation, die sich um die Ausführung von Spezialaufträgen kümmert. Hinzu kommt, dass MacGyver in der Serie Unterstützung von Ex-CIA-Agent Jack Dalton sowie seinem besten Freund Wilt Bozer bekommt. Ebenfalls zum Team gehört Hackerin Riley Davis.

Was gleich geblieben ist: MacGyver muss sich und seine Freunde immer wieder durch seine speziellen Kenntnisse und Fähigkeiten aus prekären Situationen retten.

Quelle: Serienjunkies