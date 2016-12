Das Japano-Rollenspiel Lost Odyssey kann aktuell gratis in Microsofts Marketplace heruntergeladen werden. Die Aktion ist zeitlich begrenzt und zwar bis zum 31. Dezember 2016. Lost Odyssey ist ursprünglich vor knapp zehn Jahren für die Xbox 360 erschienen. Dank jetzt ergänzter Abwärtskompatibilität können sich aber auch Xbox-One-Besitzer über das Geschenk freuen. Trotz des Alters bringt Lost Odyssey eine stattliche Größe von fast 17 Gigabyte auf die Download-Waage.

Des Weiteren fit für die Xbox One wurde außerdem Blue Dragon gemacht. Das ebenfalls von Mistwalker entwickelte Rollenspiel war bislang auch nur auf dem Konsolenvorgänger spielbar. Fassungen für weitere Plattformen gibt es bis heute ohnehin nicht. Genrefans mit Xbox One sollten sich sowohl Lost Odyssey als auch Blue Dragon auf jeden Fall ansehen. Obwohl nicht frei von Fehlern kamen beide Titel bei der Kritik gut bis sehr gut an. Aufgrund der Microsoft-Exklusivität blieb dem Duo aber der ganz große Verkaufserfolg versagt. Insbesondere in Japan spielte die Xbox 360 (wie auch die Xbox One) kaum eine Rolle.

Quelle: Major Nelson Blog