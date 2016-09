Logitech übernimmt Saitek von Konkurrent Mad Catz

Der Schweizer Peripheriehersteller Logitech hat Konkurrent Mad Catz den Markennamen Saitek für 13 Millionen Dollar in bar abgekauft. Ebenfalls Bestandteil des Deals sind Saiteks Controller für Flug- und Weltraumsimulationen, etwa für Star Citzen. Andere Geschäftsbereiche werden in der Pressemitteilung nicht genannt. Computermäuse und Gamepads scheinen also nicht inbegriffen zu sein. In diesen Segmenten ist Logitech aber ohnehin traditionell stark.

Logitechs Ujesh Desai (Vice President und General Manager of Gaming) kommentiert die Übernahme so: "Die Saitek-Produktlinie vervollständigt unser marktführendes Portfolio von "Logitech G Gaming"-Produkten, wie dem G29- und dem G920-Lenkrad, und hilft uns dabei, unsere Führungsposition noch weiter auszubauen." Die Übernahme scheint bereits vollständig abgeschlossen zu sein. Auf Saiteks Webseiten prangt das Logo der neuen Mutterfirma. Die Social-Media-Links führen zu Logitechs Präsenzen.

Quelle: Logitech