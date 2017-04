Auf der vergangenen PlayStation Experience 2016 in Anaheim hat Publisher Sony eine Reihe von Remaster-Versionen altbekannter Klassiker angekündigt. Mit PaRappa The Rapper Remastered wurde Anfang des Monats der erste Titel dieser Remaster-Reihe veröffentlicht. Am 09. Mai 2017 dürfen sich Spieler nun auch auf LocoRoco Remastered freuen. Über Twitter hat Publisher Sony heute den offiziellen Release für den überarbeiteten PSP-Klassiker aus dem Jahr 2006 angekündigt.



Das Spiel ist exklusiv für PlayStation 4 erhältlich und kann im PlayStation Store für 14,99 Euro bereits vorbestellt werden. Besitzer eines PlayStation Plus-Abonnements erhalten derzeit bei der Vorbestellung einen Rabatt in Höhe von drei Euro. LocoRoco Remastered bietet unter anderem native 4K-Auflösung (PS4 Pro) und eine überarbeitete Steuerung, die auf die Möglichkeiten des DualShock 4-Controllers angepasst wurden. Nach PaRappa und LocoRoco erscheint in naher Zukunft ein Remaster von Patapon - ein offizieller Release steht hier jedoch noch nicht fest.

Quelle: DualShockers