Little Nightmares: Neuer Trailer mit Release-Termin

22.01.2017 um 14:15 Uhr Hier könnt ihr euch den neuesten Trailer zu Little Nightmares von Bandai Namco ansehen. Gezeigt werden einige Gameplay-Szenen. Vor allem wird am Ende aber der endgültige Release-Termin eingeblendet. Little Nightmares erscheint demzufolge Ende April für PC und Konsolen.

