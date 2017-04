Little Nightmares: Niedliches Horror-Adventure im Launch-Trailer

Am 28. April erscheint das bisweilen niedlich daherkommende Horror-Adventure Little Nightmares für PC, PS4 und Xbox One. Kurz vor Veröffentlichung gibt's heute von Namco Bandai (Publisher) den offiziellen Launch-Trailer mit dem Titel "Kindheitsängste". Mit eben diesen werden die Spieler in Namco Bandais Horror-Adventure wieder und wieder konfrontiert. Little Nightmares. Er übernimmt die Kontrolle über das Mädchen Six und muss mit Mut und vor allem Geschick versuchen, dem sogenannten Schlund zu entkommen.

Wer Little Nightmares in den wenigen verbleibenden Stunden bis Release noch vorbestellt, kann sich über zwei exklusive Masken für Six sowie den Soundtrack und ein Wallpaper freuen. Little Nightmares gibt's in zwei Varianten: als Standard Edition für knapp 20 Euro (enthält nur das Spiel) und als Deluxe Edition mit einigen Boni (Statuette, Poster, Sticker-Board). Ob sich der Kauf lohnt, erfahrt ihr in unserem bereits auf der Webseite zu findenden Test zu Little Nightmares.