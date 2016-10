Little Nightmares: Interaktive Demo mit DLC-Belohnung veröffentlicht

Passend zu Halloween hat Publisher Bandai Namco eine interaktive Demo zum kommenden Horror-Spiel Little Nightmares veröffentlicht. Damit haben Spieler die Möglichkeit den sogenannten "Schlund" zu besuchen und Protagonist Six dabei zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das kurze Abenteuer kann über die offizielle Webseite von Little Nightmares ausprobiert werden. Das interaktive Video basiert dabei auf dem Material, das auf der diesjährigen gamescom 2016 in Köln erstmals präsentiert wurde.

Spieler, die die interaktive Demo erfolgreich abschließen, erhalten einen exklusiven DLC für das kommende Hauptspiel. Dabei handelt es sich um eine Tengu Maske für Six. In Little Nightmares muss der Spieler einem jungen Mädchen im gelben Regenmantel mit dem Namen Six helfen, dem sogenannten Schlund zu entkommen - einer riesigen Insel voller verlorener Seelen, die nach ihrer nächsten Mahlzeit suchen. Das Spiel vom Entwicklerteam der Tarsier Studios erscheint im Jahr 2017 digital für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Weitere Meldungen und Videos zu Little Nightmares findet Ihr auf unserer Themenseite.

