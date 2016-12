Lionhead: Ex-Mitarbeiter verrät, wie man vor Jahren jugendliche Trolle das Fürchten gelehrt hat

Die Lionhead Studios sind vor allem bekannt für ihre Fable-Reihe - mittlerweile gibt es das Studio nicht mehr. Ein Ex-Mitarbeiter hat nun eine kuriose Story ausgepackt, wie man einigen jugendlichen Internet-Trollen das Handwerk gelegt und diese das Fürchten gelehrt hat. Die Geschichte trug sich im Jahr 2003 zu, als das Team den Release des ersten Fable vorbereitet hat. Zu dieser Zeit machte sich eine Gruppe von jugendlichen Internet-Trollen daran, dem Spielentwickler Steine in den Weg zu legen.

Die Teenager konnten sich irgendwie einige Screenshots zu dem kommenden Spiel sichern. Bei dem Material handelte es sich um Aufnahmen aus einem frühen Stadium des Games und einige andere nicht näher benannte Materialien. Einer dieser Screens zeigte, wie berichtet wird, den Helden von Fable, wie er einem kleinen Kind einen Dolch durch den Kopf jagt und sollte aus offensichtlichen Gründen niemals seinen Weg ins Spiel finden oder anderweitig an die Öffentlichkeit gelangen.

Die Jugendlichen, die sich das Material unter den Nagel gerissen hatten, rochen eine große Sache und machten sich daran, den Entwickler zu erpressen. Einige der gestohlenen Screenshots veröffentlichten sie sogar im offiziellen Forum der Lionhead Studios - ein fataler Fehler, wie sich darauffolgend zeigte. Mitarbeiter von Lionhead waren in der Lage, die IP-Adresse eines Erpressers herauszufinden und zurückzuverfolgen. "Wir wussten wo der Typ lebt und wir konnten uns über einen seiner Freunde sogar einige Unterlagen aus seiner High School sichern", wird Ex-Lionhead-Community-Manager Sam van Tilburgh zitiert. In diesen High-School-Unterlagen war sogar ein Gedicht des Teenager-Trolls enthalten.

Auf unkonventionelle Art und Weise regelten die Lionhead Studios 2003 ein Problem mit Internet-Trollen. Quelle: Microsoft

"Wir verfassten eine öffentliche Meldung im Namen der Lionhead Studios und eröffneten diese mit einem Zitat aus dem Gedicht. Wir fügten sogar eine Aufnahme der Landschaft ein, die er sehen konnte, wenn er aus seinem Fenster des Hauses schaute, in dem er wohnte", so van Tilburgh weiter. "Und ich schrieb: 'Du musst damit nun aufhören, sonst werde ich alle diese Informationen an deine Mutter weitergeben.'" Die extreme Maßnahme zeigte Wirkung und die Erpressungen hörten sofort auf. Auch das restliche Material, das im Besitz der Erpresser war, wurde niemals veröffentlicht. Bei dem Jugendlichen handelte es sich um einen Sechzehnjährigen, wie van Tilburgh weiter verriet. Der Troll soll daraufhin zu einem sehr freundlichen und gut erzogenen Jungen mutiert sein und van Tilburgh traf sich darauf auch persönlich bei einigen Fable-Community-Events mit ihm.

Was haltet ihr von der Geschichte? War das Vorgehen von Lionhead zu extrem, oder hat der Entwickler in euren Augen korrekt gehandelt? Nutzt doch die Kommentarfunktion unterhalb des Artikels und lasst die Community und uns an eurer Meinung teilhaben! Mehr über die mittlerweile geschlossenen Lionhead Studios könnt ihr auf unserer umfangreichen Themenseite nachlesen.

Quelle: BBC