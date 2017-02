Ob es am Ende Life is Strange 2 heißt oder The Second Season - wer weiß. Klar ist nur: Dontnod Entertainment werkelt im Auftrag von Publisher Square Enix an einer Fortsetzung zum heißesten Episoden-Adventure des Jahres 2015. Bei einem Besuch im Pariser Studio konnten wir uns davon überzeugen - auch wenn uns Dontnod-Chef Oskar Guilbert partout nicht in den für die Entwicklung reservierten Bereich lassen wollte. Dass die Türen zum Nordflügel des geräumigen Büros in der fünften Etage eines Hochauskomplexes versperrt waren, deuten wir allerdings als klares Zeichen darauf, dass hinter der Barriere fleißig an einer Life is Strange-Fortsetzung gearbeitet wird.

Dontnod-CEO Oskar Guilbert vor seinem Büro mit der Aufschrift "Final Boss". Quelle: PC Games Laut Guilbert sind mittlerweile gut 120 Angestellte im Dontnod-Gebäude sowie in einem zweiten, externen Studio untergebracht. Doch bei unserer Tour durch die Südhälfte der Räumlichkeiten sahen wir nur gut 50 % der Belegschaft - der Rest hat sich im Nordflügel verschanzt und arbeitet an einem bei unserem Besuch nicht weiter erwähnten Projekt. Um zu erraten, worum es sich dabei handeln könnte, muss man nur zwei und zwei zusammenzählen: Ein neues Zeitreise-Adventure à la Life is Strange ist beschlossene Sache.

Die Existenz eines Nachfolgers hatte Dontnod Entertainment bereits vor über einem Jahr bestätigt. Einem Fan ging es gar nicht schnell genug, er startete kurzerhand eine Kickstarter-Kampagne für Life is Strange 2. Wir rechnen mit einer Ankündigung auf der E3 2017 in Los Angeles, ein Release der zweiten Staffel dürfte aber vermutlich erst 2018 erfolgen. Denn für dieses Jahr hat Dontnod ja noch die Vampyr-Veröffentlichung auf dem Zettel; das Rollenspiel rund um Blutsauger soll knifflige moralische Entscheidungen bieten und wird in Kooperation mit dem französischen Publisher Focus Home Interactive entwickelt.