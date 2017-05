Life is Strange: Nachfolger offiziell bestätigt - Keine Ankündigung auf der E3

Die Entwickler von Dontnod Entertainment haben sich heute mit einer freudigen Botschaft an die Fans von Life is Strang gewand. Darin zeigten sie sich hocherfreut, dass das Adventure inzwischen drei Millionen Spieler erreichet hat. "Das ist eine unglaubliche Leistung, eine die wir nicht ohne euch erreichen konnten, unsere fantastische Community. Ihr habt geholfen positive Meinungen über unser Spiel zu verbreiten und habt stets dafür gesorgt, dass die Welt an der weiteren Entwicklung interessiert bleibt", schreibt das Team im offizellen Blog des Spiels.

Die Macher nutzten ihre Botschaft jedoch nicht nur, um ihre Freude über den Erfolg auszudrücken. Sie bestätigten auch, was schon einige Zeit eine Art offenes Geheimnis war. Es ist ein neues "Life is Strange"-Spiel in der Entwicklung. "Wir können bestätigen, dass das ursprüngliche Team von Life is Strange bei Dontnod an einem brandneuen "Life is Strange"-Spiel arbeiten. Wir können nicht erwarten euch alles darüber zu erzählen, sobald die Zeit reif dafür ist. Aber vorerst arbeiten wir hart, um sicherzustellen, dass es das beste Spiel wird, das wir erschaffen können", erklärt das Team.

Die Franzosen bedanken sich für die Geduld der Fans und bitten sie noch ein wenig länger zu warten. Auf der E3 in wenigen Wochen wird es keine neuen Informationen über das neue Life is Strange geben. Die Arbeiten am Nachfolger begannen nach der Veröffentlichung der Box-Version des Adventures, die Anfang 2016 veröffentlicht wurde. Nachfolgend seht ihr noch ein Video, in dem sich die Entwickler persönlich bedanken.

Quelle: Dontnod Entertainment