Life is Strange: Gerücht um ein Prequel von Deck Nine Games aufgetaucht

Erst kürzlich haben die Entwickler von Dontnod Entertainment offiziell bestätigt, dass sie an einem neuen Life-is-Strange-Spiel arbeiten. Nun tauchen Gerüchte auf, dass es zusätzlich zur Fortsetzung von Dontnod noch ein weiteres Spiel im gleichen Universum geben soll. Ausgelöst wurden die Spekulationen durch eine Imgur-Galerie mit diversen noch unbekannten Artworks und Konzeptzeichnungen, auf denen unter anderem bekannte Schauplätze und Charaktere zu sehen sind. Das französische Internetportal GameKult hatte eines der Bilder nach eigenen Angaben auch auf dem Webserver des Entwicklers Deck Nine Games entdeckt.

Das Studio hatte erst kürzlich verraten an einem story-getriebenen Spiel eines großen AAA-Publishers zu arbeiten, das auf der E3 2017 angekündigt werden soll. Nach Angaben eines NeoGaf-Users soll es sich bei dem Spiel um ein Prequel zu Life is Strange handeln, in dem die Beziehung zwischen Chloe und Rachel im Mittelpunkt steht. Dazu würden auch die nun aufgetauchten Bilder passen. Da es bisher keine offizielle Bestätigung gibt, sollten die Gerüchte mit einer gesunden Portion Skepsis betrachtet werden.

In der Geschichte von Life is Strange wird immer wieder Bezug auf die vermisste Rachel genommen. Die Suche nach ihr steht für Chloe und Protagonistin Max zeitweise sogar im Zentrum ihres Abenteuers. Dennoch erfährt der Spieler nur sehr wenig über die Freundschaft zwischen Rachel und Chloe. Diese Lücke könnte das Prequel nun schließen. Als Episoden-Adventure hat Life is Strange viele Spieler über das Jahr 2015 begeistert. Auch wir loben in unserem Test die hervorragende Erzählung und einzigartige Atmosphäre des Spiels.