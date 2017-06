Life is Strange: Before the Storm

Life is Strange: Before the Storm - Spielzeit von 6 bis 9 Stunden

Life is Strange: Before the Storm

Life is Strange: Before the Storm

Life is Strange: Before the Storm

Life is Strange: Before the Storm -

Aktuelles zu Life is Strange: Before the Storm

Life is Strange: Before the Storm - Erster Trailer zum Prequel

01:39 Life is Strange: Before the Storm - Erster Trailer zum Prequel

Das Spiel wurde von Grund auf in einer neuen Engine namens StoryForge entwickelt. Der Grafikmotor wurde von Deck Nine speziell für das Prequel entworfen. So sollen unter anderem die Animations- und Grafik-Probleme des Vorgängers behoben werden. Der typische Artstyle bleibt trotzdem erhalten, allerdings mit klarer wirkenden Animationen und detaillierteren Charaktermodellen. Life is Strange: Before the Storm startet am 31. August 2017 mit der ersten Episode auf PC, PS4 und Xbox One.

Das drei Episoden umfassende Prequel zu Life is Strange ist eine Reaktion auf die vielen Fanwünsche, mehr Zeit in Arcadia Bay verbringen zu können. In der Rolle von Chloe Price erlebt ihr eine wichtige Phase im Leben des rebellischen Teenagers, als sie unter anderem Rachel Amber kennen lernt. Insgesamt wird euch der Ausflug in die Vergangenheit von Chloe rund "sechs bis neun Stunden" beschäftigen, je nach Spielweise. Das bestätigte ein PR-Sprecher von Square Enix gegenüber Xbox Achievements.

22.06.2017 um 11:31 Uhr In den drei Episoden von Life is Strange: Before the Storm erwarten euch rund sechs bis neun Stunden Spielzeit, so der Publisher Square Enix. Erscheinen sollen die Folgen im Abstand von rund zwei Monaten, wie auch schon bei Life is Strange. Für schönere Animationen kommt eine ganz neue Engine zum Einsatz. Los geht es am 31.August 2017 auf PC, PS4 und Xbox One.

article

1231233

Life is Strange: Before the Storm

Life is Strange: Before the Storm - Spielzeit von 6 bis 9 Stunden

In den drei Episoden von Life is Strange: Before the Storm erwarten euch rund sechs bis neun Stunden Spielzeit, so der Publisher Square Enix. Erscheinen sollen die Folgen im Abstand von rund zwei Monaten, wie auch schon bei Life is Strange. Für schönere Animationen kommt eine ganz neue Engine zum Einsatz. Los geht es am 31.August 2017 auf PC, PS4 und Xbox One.

http://www.videogameszone.de/Life-is-Strange-Before-the-Storm-Spiel-61044/News/Spielzeit-von-6-bis-9-Stunden-1231233/

http://www.videogameszone.de/screenshots/medium/2017/06/life-is-strange-before-the-storm-06-pc-games_b2teaser_169.jpg

life is strange,square enix,adventure

news