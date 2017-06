Life is Strange: Before the Storm - Prequel in 3 Episoden angekündigt

Vor einigen Tagen gabe es bereits Gerüchte über ein mögliches Prequel zu Life is Strange. Auf der Microsoft-E3-Konferenz hat Publisher Square Enix nun erstmals Life is Strange: Before the Storm vorgestellt. Es handelt sich dabei um einem in drei Episode aufgeteilten Ableger, der die Vorgeschichte zum Adventure-Hit von 2015 erzählt. Dabei steht die Freundschaft zwischen Chloe und Rachel im Mittelpunkt, die in Life is Strange eine wichtige Rolle spielt, von der der Spieler aber nur in Erzählungen am Rande erfährt.

Um den Charakter von Chloe optimal umzusetzen, haben sich die Entwickler von Deck Nine Games dazu niemand geringeres als Chloe-Darstellerin Ashly Burch in das Autorenteam geholt. Immerhin wurde die Schauspielerin auch schon als Drehbuchautorin für einen Emmy nominiert. Im Team von Life is Strange: Before the Storm soll sie nun dafür sorgen die 16jährige Chloe zum Leben zu erwecken. Gesprochen wird die jüngere Chloe diesmal übrigens von Rhianna DeVries. Die Geschichte konzentriert sich auf die Zeit, als Chloe Rachel kennen lernt. Da Chloe über keine Zeitreisekräfte verfügt, muss sie mit den Konsequenzen ihrer scharfen Zunge leben.

Die Entwickler haben sich bewusst dafür entschieden nicht am Ende von Life is Strange anzusetzen. Denn man wollte keines der beiden Enden als Zwangskanon bestimmen. Wer dennoch noch einmal als Max spielen will, kann sich auf eine Bonus-Farewell-Episode freuen. Diese spielt lange vor den Ereignisse von Before the Storm und ist in der Deluxe Edition des Spiels enthalten. Die erste Episode von Life is Strange: Before the Storm soll am 31. August 2017 erscheinen.

Quelle: Life is Strange Blog