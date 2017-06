Life is Strange: Before the Storm - Vorschau zum Teenie-Drama

Als wir einen E3-Termin zu einem damals unangekündigten Spiel mit dem deutschen Square Enix-PR-Mann ausmachten, warfen wir die Vermutung in den Raum, dass es sich dabei um die zweite Staffel von Life is Strange handeln könnte - was sofort vehement verneint wurde.





Nun, gelogen hat er ja nicht, der gute Mann, schließlich handelt es sich bei Life is Strange: Before the Storm eben nicht um Season Two der von vielen Fans heißbeliebten Adventure-Serie. Stattdessen erwartet uns ein Prequel, angesiedelt drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Spiels und des namensgebenden Sturmes und entwickelt nicht vom Dontnod, den französischen Machern des Originals, sondern den US-Amerikanern von Deck Nine Games.

Arcadia Bay: Die frühen Jahre

Allerdings, ausgehend von der umfangreichen Gameplay-Demo, die uns im Rahmen der E3 live vorgespielt wurde, würde man das nicht bemerken - sowohl die Grafik als auch der Stil, in dem die Dialoge geschrieben sind, entsprechen genau dem, was man als Kenner des Originals erwartet. Hauptserien-Protagonistin Max ist drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils noch lange nicht wieder in Arcadia Bay angekommen, und somit schlüpfen wir stattdessen in die Schuhe der durch den Zeitsprung rückwärts erst 16-jährigen Chloe, ihres Zeichens ehemals Max' beste Freundin, zu Beginn von Staffel eins bekanntermaßen nicht mehr so sehr. Max' Weggang, der noch nicht lange zurückliegende Tod ihres Vaters und andere Schicksalsschläge haben Chloe in Before the Storm stark zugesetzt, was durch die Pubertät und das ihr eigene Rebellentum nicht leichter gemacht wird.

Life is Strange: Before the Storm - Eindrücke aus der E3- Demo zur Vorgeschichte des beliebten Teenie-Adventures (3) Quelle: Square Enix



Wo wir Max als ruhige, zurückgenommene Figur kennenlernten, ist Chloe eben genauso, wie wir sie schon bisher wahrgenommen haben, vielleicht noch eine Spur rücksichtsloser; in der Demo steuern wir sie durch ein Konzert in einer Scheune am Rand von Arcadia Bay, in das sie sich, obwohl zu jung, hineingeschlichen hat. Gleich mehrmals kommen hierbei die für die Serie typischen Entscheidungen zum Tragen und als Chloe stehen us deutlich selbstsüchtigere Möglichkeiten offen als noch Max. Zerstören wir das Auto eines unfreundlichen T-Shirt-Verkäufers, um gratis an die Klamotte zu gelangen? Stehlen wir ihm bei der Gelegenheit auch gleich noch 200 Dollar aus der Tasche? Werfen wir einem Kerl, den wir angerempelt haben, rüde Beschimpfungen an den Kopf? Alles ist möglich und hat, wie üblich, Auswirkungen darauf, wir wir von NPCs wahrgenommen werden und schlussendlich darauf, wie die Handlung sich entwickelt. Besonders relevante Entscheidungen werden dabei immer stilistisch noch einmal extra unterstrichen.

Keine Zeit für Zeitreisen

Life is Strange: Before the Storm - Eindrücke aus der E3- Demo zur Vorgeschichte des beliebten Teenie-Adventures (4) Quelle: Square Enix Allerdings: Wie in Season One nach einer Entscheidung die Zeit zurückzudrehen, um die verschiedenen kurzfristigen Auswirkungen dieser zu erleben, ist diesmal nicht drin - anders als Max verfügt Chloe nämlich nicht über diese übernatürliche Begabung. Was getan wurde, wurde getan und wir müssen damit leben. Die Entwickler versprechen dafür eine andere, neue Gamepay-Mechanik, über die zu reden sie derzeit aber noch nicht bereit sind. Wir sind gespannt auf die neuen Ideen, aber auch skeptisch ob der wegfallenden Möglichkeiten. Einerseits geht mit der Rückspul-Funktion ein Alleinstellungsmerkmal des Originals flöten, andererseits werden Zeitreise-basierte Rätsel, wie sie im Erstling vorkamen und durchaus Spaß machten, dadurch verunmöglicht. Richtig drastische Leben-oder-Tod-Momente, wenn nicht vom Skript vorgegeben, können auch nicht mehr als eine alternative Entwicklungsmöglichkeit nach einer falschen Entscheidung angeboten werden.

Life is Strange: Before the Storm - Eindrücke aus der E3- Demo zur Vorgeschichte des beliebten Teenie-Adventures (5) Quelle: Square Enix

Der Anfang vorm Ende

Life is Strange: Before the Storm - Eindrücke aus der E3- Demo zur Vorgeschichte des beliebten Teenie-Adventures (6) Quelle: Square Enix Apropos Leben und Tod: Ein anderer Punkt, der uns ein wenig Sorgen macht, ist einer, mit dem jedes Prequel zu kämpfen hat: Wie erzähle ich eine erzählenswerte Geschichte, wenn ich ihren Ausgang schon kenne? Wir sind gespannt, wie Before the Storm sich in dieser Hinsicht schlagen wird. Es war wohl weise - und nach Auskunft der Entwickler eine aus diesem Grund getroffene Entscheidung -, gleich volle drei Jahre zurück in die Vergangenheit zu gehen und nicht die Ereignisse direkt vor dem ersten Teil zu erzählen. Das Verschwinden von Chloes neuer bester Freundin/Lebensgefährtin Rachel, welches in Staffel eins eine dermaßen große Rolle spielt, wird hier also wohl nicht thematisiert werden - das wäre wohl auch zu viel des guten und, wie gesagt, nur mäßig interessant.

Fire walk with me, Arcadia Bay-Version

Stattdessen wird uns gezeigt, wie die Beziehung zwischen Chloe und Rachel sich entwickelt, was wir im zweiten und dritten Demo-Abschnitt auch zu sehen bekamen. Hier trafen wir Chloe und Rachel am Schrottplatz und dem Aussichtspunkt beim Leuchtturm an, zwei aus dem Erstling bekannten Lokalitäten, wo sie sich in Gesprächen nach anfänglichen Diskrepanzen nach und nach annähern. Wie schnell sich die beiden wie nahe stehen und wie sich ihr Verhältnis prinzipiell entwickelt, legen wir durch Dialogentscheidungen fest, die aber eben nie eine richtige oder eine falsche Alternative darstellen. Durch dieses bereits bisher stets gelungene Zusammenspiel zwischen den Figuren wird sich wohl auch das Prequel wieder auszeichnen.

That's so rad, dude!

Spielerisch ist's nämlich natürlich wieder mal, wie das bei modernen Adventures noch einmal so ist, extrem simpel und läuft auf Herumlaufen, Reden und mit Dingen und Leuten Interagieren hinaus. Hierfür begeben wir uns an sowohl bekannte als auch an neue Orte, treffen auf bereits etablierte und frisch eingeführte Figuren. Geschmacksache sein werden, neben der ganzen Teeniedrama-Thematik an sich, wieder die Dialoge. Die sind nicht per se schlecht, entsprachen in Staffel eins aber relativ eindeutig dem, wie sich ältere französische Männer plaudernde, coole US-Teenager vorstellen. Dadurch gab sich eine fast künstlerische Künstlichkeit der Gespräche, die auch unter der neuen Schreiberei dem bisherigen Anschein nach erhalten bleibt. War dieser manchmal zum Augenrollen motivierende Stil ursprünglich bewusst so umgesetzt oder auch nicht - jetzt ist er ein Markenzeichen von Life is Strange. Der Fanbase gefällt's auf jeden Fall - und nach dem, was wir bisher von Before the Stern gesehen haben, wir diese mit dem Prequel in drei Episoden eine würdige Zwischen-Fortsetzung spendiert bekommen, bevor Dontnod irgendwann im kommenden Jahr mit Season Two an den Start geht.