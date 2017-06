Life is Strange: Before the Storm - Streik verhindert Ashly Burch als Chloe

In Life is Strange: Before the Storm erlebt der Spieler eine Geschichte drei Jahre vor der Handlung von Life is Strange. Es geht um die 16jährigen Chloe Price, die in einer schwierigen Phase ihres Lebens ihre neue beste Freundin Rachel Amber kennen lernt. Wie aus der Ankündigung von der E3 2017 hervorgeht, wird Schauspielerin Ashly Burch nicht erneut in die Rolle von Chloe schlüpfen. Das kommt um so überraschender, da Burch der Charakter persönlich sehr viel bedeutet und sie als Teil des Autorenteams geholfen hat Chloe authentisch umzusetzen.

Über den Kurznachrichtendienst Twitter hat sich die Schauspielerin nach mehreren Anfragen von Fans zu der Umbesetzung der Rolle geäußert. "Hallo ihr alle, an die Fans, die mich gefragt haben - Ich wegen des SAG-AFTRA-Streiks nicht in der Lage meine Rolle als Chloe in Life is Strange: Before the Storm wieder zu übernehmen", erklärt Ashly Burch in ihrer Mitteilung. Sie fügt außerdem an: "Chloe bedeutet mir sehr viel. Ich bin dankbar für die Gelegenheit in Bezug auf ihren Charakter beraten zu können."

Eine Rückkehr von Ashly Burch als Chloe wurde also durch den Arbeitskampf der Screen Actors Guild and the American Federation of Television and Radio Artists verhindert, der im letzten Herbst stattgefunden hat. Damals kämpften die organisierten Schauspieler und Synchronsprecher für eine Verbesserung der seit 20 Jahren unveränderten Arbeitskonditionen. In Life is Strange: Before the Storm übernimmt daher die bisher kaum bekannte Rhianna DeVries die Rolle der jungen Chloe. Ob sie den Charakter genau so überzeugend rüberbringen kann, erfahren wir ab dem 31. August, wenn die erste Episode für PC, PS4 und Xbox One erscheint.



Hey y'all, to the fans asking - I wasn't able to reprise my role as Chloe in Life is Strange: Before the Storm due to the SAG-AFTRA strike — Ashly Burch (@ashly_burch) 12. Juni 2017

Chloe means a lot to me. Grateful for the opportunity to consult on her character. — Ashly Burch (@ashly_burch) 12. Juni 2017