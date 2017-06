Life is Strange: Before the Storm - 20 Minuten Gameplay aus dem Adventure-Prequel

Auf Microsofts E3-Pressekonferenz kurz vor dem eigentlichen Messebeginn wurde unter anderem auch Life is Strange: Before the Storm mit einem kurzen Trailer enthüllt. Jetzt hat Publisher Square-Enix nachgelegt und einen gleich zwanzig Minuten langen Gameplay-Clip zu dem Adventure-Prequel veröffentlicht. Wer sich nicht SPOILERN lassen möchte, klickt vielleicht besser nicht auf den Play-Button. Ohnehin dauert es gar nicht so sehr lange, bis es mit Life is Strange: Before the Storm losgeht. Episode 1 erscheint schon am 31. August.

Insgesamt ist Life is Strange: Before the Storm lediglich auf drei Folgen angelegt. Erzählt wird die beziehungsweise eine Vorgeschichte des Überraschungshits aus dem Jahre 2015. Protagonistin ist dieses Mal auch nicht Max Caulfield, sondern Chloe Price. Die Geschichte dreht sich um Rachel Amber. Bei Life is Strange: Before the Storm handelt es sich übrigens explizit nicht um Life is Strange "2". Das erkennt man schon daran, dass Entwickler nicht etwa Dontnod Entertainment ist, sondern Deck Nine Games. Ein richtiger Nachfolger ist aber ebenfalls in der Mache, hat aber noch keinen auch nur ungefähren Release-Termin.