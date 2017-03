LIFE: Gewinnt zum Kinostart des Sci-Fi-Thrillers eine PlayStation VR-Brille

Mit LIFE startet am 23. März 2017 ein packender Science-Fiction-Thriller in den deutschen Kinos. Regisseur Daniel Espinosa (Kind 44, Safe House) erzählt die Geschichte einer Gruppe von Forschern auf der internationalen Raumstation, die einen fremdartigen Organismus entdeckt haben. Das unheimliche Wesen hat das Potenzial, das Leben auf der Erde auszulöschen. Das Weltraumabenteuer ist mit Jake Gyllenhaal (Southpaw, Prisoners) und Ryan Reynolds (Deadpool, Buried) hochkarätig besetzt.

Zur Kinopremiere von LIFE (weitere Informationen auf der Facebook-Seite zum Film) verlosen wir in Zusammenarbeit mit Sony Computer Entertainment eine PlayStation VR-Brille im Gesamtwert von 400 Euro. Dank 5,7 Zoll großem OLED-Bildschirm mit 360-Grad-Sichtfeld erlebt ihr gestochen scharfe 3D-Umgebungen. PlayStation VR bietet mit Highlights wie RIGS: Mechanized Combat League, PlayStation VR Worlds, Driveclub VR und Until Dawn: Rush of Blood ein vielseitiges Angebot an VR-Spielen für jeden Geschmack.

So macht ihr mit

Ihr wollt mitmachen? Dann müsst ihr uns einfach folgende Frage beantworten: "Von welchem Planeten stammt der außerirdische Organismus, den die Crew der ISS im Kinofilm LIFE geborgen hat?"

A) Saturn

B) Merkur

C) Mars

D) Neptun

Schickt die richtige Antwort mit eurem vollständigen Namen und eurer vollständigen Adresse an gewinnspiel@pcgames.de. Als Betreff wählt ihr "LIFE". Das Gewinnspiel läuft vom 20. März 2017 bis zum 24. März 2017 um 23:59 Uhr. Alle Mails, die danach eintreffen, werden in der Auswahl nicht mehr berücksichtigt. Hier geht's zu unseren allgemeinen Teilnahmebedingungen.

© 2017 Columbia TriStar Marketing Group, Inc. All Rights Reserved.