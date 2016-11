Lego Worlds: ​Kreativspiel erscheint auch für Konsolen

Bisher durften sich nur PC-Spieler in der virtuellen Klötzchenwelt des Kreativspiels Lego Worlds austoben. Doch das wird sich bald ändern.

Denn Warner Bros. kündigte für den kommenden Februar den Release des Spiels auch für die Xbox One und die Playstation 4 an. Dann wird es möglich sein, auch auf den Konsolen eigene, fantastische Welten aus Legosteinen zu bauen und die viele mysteriösen und interessanten Welten zu erkunden, in denen jede Menge Abenteuer und Herausforderungen auf euch warten.

Lego Worlds kann in etwa mit Minecraft verglichen werden, setzt dabei aber auf den bekannten und beliebten Lego Charme. Eurer Kreativität sind in der Sandbox keine Grenzen gesetzt und beim Spielen kommt einfach wieder das Kind in einem durch, das früher so gerne mit Lego gespielt hat.

Ein genauer Releasetermin für die Konsolenversionen von Lego Worlds wird noch bekannt gegeben. Ein Trailer stimmt euch schon mal ein.

Quelle: Reddit