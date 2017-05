Lego Marvel Super Heroes: 2. Teil mit kurzem Teaser-Trailer angekündigt

Publisher Warner Bros. hat auf seiner Facebookseite Lego Marvel Super Heroes 2 mit einem kurzen Teaser angekündigt. Ihr findet den Clip mit Baby-Groot, zu sehen im aktuellen Kinofilm Guardians of the Galaxy 2, und Doctor Strange direkt unterhalb dieser Zeilen. Den, natürlich dann längeren, offiziellen Ankündigungstrailer gibt's am 23. Mai. Dieser dürfte weitere Einzelheiten und möglicherweise schon Gameplay-Szenen aus Lego Marvel Super Heroes 2 enthalten.

Lego Marvel Super Heroes 2 erscheint mit großer Wahrscheinlichkeit für alle gängigen Plattformen, also PC, PS4, Xbox One, Nintendo 3DS und wohl auch Nintendo Switch. Von einem Release ist gegen Ende dieses Jahres auszugehen. Die Entwicklung von Lego Marvel Super Heroes 2 liegt, das ist schon bekannt, wieder in Händen von Traveller's Tales. Auf das Konto der Warner-Tochter gingen bereits der 2013 erschienene Vorgänger und zahlreiche andere Lego-Actionspiele.