LEGO: ein Meter hohe Saturn V-Rakete angekündigt

Wer schon immer die Saturn V-Rakete aus LEGO-Steinen nachbauen wollte, muss schon bald nicht mehr länger improvisieren. Denn LEGO bringt einen Bausatz auf dem Markt, mit dem ihr eine Saturn V aus LEGO-Steinen erstellen könnt, die am Ende einen ganzen Meter hoch sein wird. Dies bestätigte LEGO im eigenen Ideen-Blog. Dass der Bausatz eine so stolze Höhe aufweist kommt nicht von ungefähr, denn die originale Saturn V war satte 110,6 Meter hoch und gilt als die größte jemals gebaute Trägerrakete der Welt. Zum Vergleich: Antriebssektion eines Space Shuttle maß gute 50 Meter. Würde man die Saturn V in der Münchner Allianzarena auf den Rasen legen, so wäre das komplette Spielfeld überbrückt und beide Tore unter der Rakete begraben. Der Bausatz von LEGO befasst sich mit der Konfiguration der Rakete, die für die Mondlandung im Jahr 1969 verwendet wurde, bei der zum ersten Mal in der Historie Menschen den Mond betraten.

LEGO Saturn V: obere Sektion mit Mondlandefähre Quelle: LEGO Ideas-Blog Der Bausatz besteht aus den zwei unteren Sektionen, die bei der Saturn V-Trägerrakete nach dem Start abgestoßen wurden, sowie dem oberen Teil, in dem sich wiederum die Raumkapsel und die Mondlandeeinheit befinden. Man kann die Rakete mit ihren einzelnen Segmenten liegend präsentieren, wofür LEGO auch kleine Ständer mit beifügt, oder aber die Rakete in einem Stück und aufrecht stehend aufbauen. Wäre der Bausatz bezogen auf die Größe der typischen LEGO-Minifiguren maßstabsgetreu, müsste die LEGO-Version der Saturn V übrigens sogar 2,75 Meter hoch sein. Mit einem Meter Höhe kann LEGO den Bausatz aber in einem vernünftigen Maße anbieten, auch was den Preis angeht: der Bausatz mit der Nummer 21309 soll für 119,99 Euro in den Handel kommen, was angesichts der vielen Einzelbauteile angemessen erscheint. Übrigens: es sind genau 1969 Einzelteile, wodurch LEGO eine direkte Verbindung zum Jahr der Mondlandemission herstellt.