Der französische Publisher Focus Home Interactive hat heute den Landwirtschafts-Simulator 18 (Farming Simulator 18) angekündigt. Das Besondere dabei: Der Landwirtschafts-Simulator 18 erscheint nicht für PC und Heimkonsolen. Stattdessen bleibt diese Iteration der beliebten Bauernhof-Simulation tragbaren Geräten vorbehalten. Landwirtschafts-Simulator 18 ist bei Giants Software in der Mache für Nintendo 3DS, PS Vita, Google Android und Apple iOS. Eine Fassung für Nintendo Switch scheint ebenfalls geplant zu sein, wurde aber noch nicht endgültig bestätigt.

Erscheinen wird der Landwirtschafts-Simulator 18 schon in wenigen Tagen. Release auf den genannten Plattformen ist am 6. Juni 2017. Der Landwirtschafts-Simulator 18 bietet das gewohnte Gameplay. Der Spieler schlüpft also wieder einmal in die Rolle eines modernen Bauern und muss seinen Hof in Nordamerika zur Blüte führen. Dafür stehen ihm mehr als 250 Fahrzeuge und Geräte von über 75 lizenzierten Herstellern wie Challenger, Fendt, Valtra oder Massey Ferguson zur Verfügung. Der Landwirtschafts-Simulator 19 wird dann übrigens wieder für PC und Heimkonsolen erhältlich sein.