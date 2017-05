Landwirtschafts-Simulator 17 ​zurück an der Spitze - Horizon führt deutsche PS4-Charts an

Der Landwirtschafts-Simulator 17 erobert die Spitze der deutschen Spiele-Charts auf PC zurück. Für den Erfolg trägt maßgeblich das jüngst erschienene Big Bud-Addon bei, das sich den Weg an die erste Position der PC-Hitliste bahnt. Von diesem Erfolg profitiert auch das Hauptspiel, das in der aktuellen Woche auf Rang zwei landet - und damit zwei Plätze nach oben rückt. Zusammen mit Spellarium: Kristall der 6 Elemente (neu auf elf) sowie Mystery Trackers: Übernatürliche Phänomene (15) und Chimeras: Verflucht und Vergessen (20) wird damit ein Viertel der Hitliste von Astragon-Spielen besetzt.

Bei den deutschen Konsolen-Charts gibt es in dieser Woche nur wenig Veränderung. Die Xbox One-Hitliste wird von Prey angeführt, gefolgt von Forza Horizon 3 in der Standard-Edition. Auf der PS4 rangiert Dauerbrenner Horizon: Zero Dawn an der Top-Position. Das seit Anfang Mai erhältliche Action-Adventure Prey schießt sich auf PlayStation 4 an die zweite Stelle. Call of Duty: Black Ops 2 und FIFA 16 dominieren hingegen die PS3-Hitliste. Auf der Wii bleiben Mario Kart Wii Selects und Mario Party 9 Selects an der Spitze. Einzig Minecraft und Call Of Duty: Black Ops 2 tauschen ihre Xbox-360-Medaillen.

Wer mit dem Landwirtschafts-Simulator 2017 neu einsteigt und schnell seinen Kontostand aufbessern will, dem sei ein Blick in unsere Tipps empfohlen. Darin verraten wir, mit welchen Tricks ihr mehr Geld im Landwirtschafts-Simulator 2017 erhaltet.