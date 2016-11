Landwirtschafts-Simulator 17: Verkaufserfolg - 1 Million Spieler in einem Monat

Mehr als eine Million Spieler innerhalb eines Monats ernten, grubern oder sähen im Landwirtschafts-Simulator 17. Damit feiern Hersteller und Entwickler im Vergleich zum Vorgänger im gleichen Zeitraum nahezu die doppelte Spielermenge. Die Gesamtverkäufe des Vorgängers belaufen sich auf 3 Millionen verkaufte Einheiten in drei Jahren. Dabei spielen die meisten Käufer den LS17 auf dem PC. Auch für die Konsolen PS4 und Xbox One erschien der neu Ableger, der direkt auf Platz 1 der Verkaufscharts kletterte. Via Steam konnte der neue Ableger etwa 220.000 verkaufte Exemplare verzeichnen.

"In einer solch kurzen Zeit eine Million Spieler zu erreichen, ist einfach großartig! Es macht uns nach all der Arbeit, die wir in den Landwirtschafts-Simulator 17 gesteckt haben, und auch im Hinblick auf die zusätzlichen Team-Mitglieder, die wir an Bord geholt haben, um unser bisher größtes Projekt zum Leben zu erwecken, wahnsinnig stolz, dass er von der Community so fantastisch angenommen wird. In Focus Home Interactive und astragon Entertainment haben wir zwei großartige Partner gefunden, die unsere Vision, ein Spiel ganz nach den Erwartungen unserer enthusiastischen Fan-Community zu verwirklichen, durch alle Stationen der Entwicklung bis zum Release voll und ganz unterstützten und somit maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen haben," so Thomas Frey, Creative Director GIANTS Software.