Landwirtschafts-Simulator 17: Nur vier Wochen für 1 Million Verkäufe - 50% auf PC

Der Landwirtschafts-Simulator 17 (Farming Simulator 17) ist gerade einmal knapp einen Monat erhältlich und doch schon ein Millionenseller. Das haben nun Entwickler Giants Software und Publisher Focus Home Interactive in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gegeben. Der Löwenanteil der Verkäufe entfällt auf die PC-Version, nämlich etwa die Hälfte. Alleine bei Steam ging der LWS 17 etwa 220.000 Mal über die virtuelle Ladentheke. Der Rest entfällt auf PS4 und Xbox One, wobei Sonys Konsole wie üblich die Nase vorn haben dürfte.

Schon der Vorgänger, also Landwirtschafts-Simulator 16, war mit über 3 Millionen Stück ein riesiger Erfolg für Giants und FHI. Der LWS 17 dürfte das nochmals toppen - und zwar deutlich. Im gleichen Zeitraum ab Release kommt dieser nämlich auf beinahe doppelt so hohe Verkäufe. Kein Wunder, dass auch andere Hersteller versuchen, in diesem Segment des Gaming-Marktes Fuß zu fassen. So lässt Techland beispielsweise Pure Farming 17 entwickeln. Das Bremer Studio Masterbrain Bytes hat gerade erst im Oktober die für Cattle and Crops benötigten Penunzen via Kickstarter eingesammelt. Weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zum LWS 17.