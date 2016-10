Am 25. Oktober, also nächste Woche Dienstag, erscheint Landwirtschafts-Simulator 17 (Farming Simulator 17) für PC, PS4 und Xbox One. Auch die Konsolenfassungen bieten erstmals Modding-Support. Bereits heute haben Publisher Focus Home Interactive und Entwickler Giants Software den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen ansehen könnt. Der Clip zeigt zum einen was euch im LWS 2017 erwartet (Säen, Ernten etc.) stellt zum anderen aber auch einen kleinen Teil des über 250 Fahrzeuge umfassenden Fuhrparks von Herstellern wie Challenger, Fendt, Massey Ferguson und Valtra vor.

Der LWS 17 ist in verschiedenen Varianten erhältlich: als Standard Edition, Premium Edition (inklusive Season-Pass) und als PC-exklusive Colelctor's Edition (plus Poster, 10 Aufkleber, 5 Artworks, Buch "The Art of Modding", Lanyard, Modding-Tutorials, Fendt Vario 900 Modell). Ausschließlich bei Amazon und ebenfalls nur für den PC gibt's zudem die Day 1 Edition (plus Massey Ferguson 8737 mit Doppelbereifung, Valtra T-Serie Kuh-Edition). Vorbesteller erhalten als Bonus die zwei zusätzlichen Traktoren Challenger MT700E Field Viper und Valtra T-Serie Kuh-Edition. Weitere News und Infos findet ihr auf unserer Themenseite zum LWS 17.