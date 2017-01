Landmark: Everquest-Ableger wird nach nicht einmal einem Jahr abgeschaltet

Landmark, ursprünglich Everquest Next Landmark, wird am 21. Februar 2017 ein für allemal abgeschaltet. Das hat Entwickler Daybreak Game Company (früher: Sony Online Entertainment) nun "schweren Herzens" auf der Webseite zum Online-Rollenspiel bekannt gegeben. Aus dem Steam-Katalog ist Landmark bereits verschwunden. Die DLCs sind dort zwar noch zu finden, können aber nicht mehr erworben werden. Noch vorhandenes Ingame-Geld kann entweder bis zum genannten Stichtag aufgebraucht oder aber in anderen Daybreak-Titeln verpasst werden.

In finaler Form ist Landmark erst im Juni 2016 (Alpha-Start: Januar 2014) erschienen, erlebt also nicht einmal mehr seinen 1. Geburtstag. Bereits drei Monate zuvor gab Daybreak das Aus des "Hauptspiels" Everquest Next bekannt. Der dritte Teil der einst sogar äußerst beliebten MMORPG-Reihe habe schlicht "keinen Spaß gemacht", hieß es in der offiziellen Verlautbarung zur Einstellung. Ob Everquest doch irgendwann noch eine Fortsetzung erhält, steht in den Sternen. Wirklich wahrscheinlich ist das - Stand heute - aber wohl eher nicht.

