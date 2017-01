Ladykiller in a Bind: Das angebliche Skandalspiel im Video-Special vorgestellt

Update vom 12. Januar: Inzwischen ist das vermeintliche Skandalspiel Ladykiller in a Bind auch - ungeschnitten - bei Steam erhältlich. Lüstern wie wir sind, haben wir uns den Vertreter des Visual-Novel-Genres natürlich sogleich genauer angesehen. Das Ergebnis unser Anspiel-Session findet ihr in Form eines knapp fünfminütigen Videos weiter unten. Gleich vorweg: Dermaßen freizügig wie angekündigt, geht es in Ladykiller in a Bind dann doch keinesfalls zu. Nacktheit und anzügliche Dialoge gibt es - ja; von wirklicher "Hardcore-Bett-Action" (siehe Originalmeldung) kann aber keine Rede sein. Eine Enttäuschung ist Ladykiller in a Bind dennoch, oder vielleicht sogar gerade deswegen, aber nicht. So wird die Geschichte überwiegend spannend erzählt und hat sogar mehrere mögliche Enden. Erwachsene Fans des Genres könnten also durchaus auf ihre Kosten kommen.

Originalmeldung vom 5. Januar: Bei Valve Software hat offenbar ein Umdenken in Sachen Sexgames stattgefunden. Mit Ladykiller in a Bind erscheint am 9. Januar 2017 erstmals ein Spiel ohne Schnitte bei Steam, das angeblich (gezeichnete) Hardcore-Bett-Action mitsamt unterschiedlichsten und offenbar auch nicht ausschließlich unbedingt alltäglichen sexuellen Spielarten zeigt. Zwar sind auch schon zahlreiche andere Vertreter dieses gar nicht mehr so nischigen Genres bei Steam erhältlich: Allerdings entweder mit entfernten Inhalten (die oftmals per Patch nachgeliefert werden), oder aber schon grundsätzlich deutlich zahmerer Darstellung.

Entwickler Love Conquers All Games nennt zwei Hauptgründe für den unzensierten Steam-Release von Ladykiller in a Bind. So habe das skurrile, seit einigen Wochen erhältliche Wackelpenis-Spiel Genital Jousting wichtige Vorarbeit geleistet. Bei Valve seien nach dessen nicht unbedingt in der Form erwarteten Veröffentlichung zahlreiche Nachfragen eingegangen, weshalb nun nicht auch ein Titel wie Ladykiller in a Bind Aufnahme in den Steam-Katalog finden könnte. Am wichtigsten sei aber der direkte Kontakt mit einem Valve-Mitarbeiter gewesen. Dieser habe direkt verstanden, weshalb die sexuellen Inhalte von essentieller Wichtigkeit wären und hätte keinerlei Problem damit gehabt. Möglicherweise habe auch der Erfolg von Ladykiller in a Bind im Humble Store eine Rolle gespielt.

