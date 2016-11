Raubkopierende Rentnerin: Eine 86-jährige Dame soll Metro 2033 illegal heruntergeladen haben

Da staunte die 86-jährige Rentnerin Christine McMillan aus Ontario nicht schlecht, als sie eine E-Mail mit der Aufforderung erhielt, 5.000 US-Dollar zu bezahlen, weil sie angeblich den Shooter Metro 2033 illegal aus dem Internet heruntergeladen hat.

Dabei handelt es sich nicht um eine Phishing-E-Mail, sondern um eine authentische Benachrichtigung des Canadian Intellectual Property Rights Enforcement. Die Behörde kümmert sich um die Durchsetzung des relativ neuen Copyright Modernization Act, laut welchem Internet-Provider dazu gezwungen werden können, die IP-Adressen von denjenigen herauszugeben, die angeblich Urheberrechtsverletzungen begehen oder illegal Inhalte aus dem Internet herunterladen. Dann werden die Personen angeschrieben und sie werden dazu aufgefordert, ein bestimmte Summe zu bezahlen, oder man werde gerichtlich gegen sie vorgehen.

Dumm nur, dass Christine McMillan überhaupt keine Ahnung hatte, was Metro 2033 überhaupt ist. Nachdem man sie informierte, erklärte die 86-jährige, dass nur sie ihren Computer benutzen würde und sie überhaupt nicht wüsste, warum sie sich ein Kriegsspiel aus dem Internet herunterladen sollte. Offenbar hat sich jemand in ihr Internet eingehackt und ihre IP-Adresse dazu missbraucht, sich das Spiel illegal herunterzuladen. Da Christine McMillan in einem Appartement wohnt, wäre dies gar nicht so abwegig. Weil die der Urheberrechtsverletzung beschuldigte Person also nicht immer der wirkliche Täter sein muss, wird inzwischen eine Reform des Copyright Modernization Act gefordert.

Christine McMillan jedefalls hat beschlossen, die Schreiben des Canadian Intellectual Property Rights Enforcement zu ignorieren, in der Hoffnung, dass niemand eine alte Dame verklagen will.

Quelle: Kotaku