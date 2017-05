Fan des MMORPGs Crowns of Power kauft das Spiel zu Ehren seines toten Bruders

Vom MMORPG Crowns of Power hat vermutlich kaum jemand gehört. Das Spiel war nicht sonderlich erfolgreich und wurde schon drei Jahre nach dem Release im Jahr 2008 wieder eingestellt.

Dennoch war es eines der Lieblingsspiele des Bruders von Steve McClain. Nachdem dieser an Krebs starb, setzte sich Steve mit den Entwicklern von Crowns of Power in Verbindung, um die Rechte am Spiel zu erwerben. Zu Ehren seines verstorbenen Bruders möchte er das MMORPG wieder reaktivieren. Dazu ist aber etwas Geld nötig.

Eine Kickstarter-Kampagne, die zwischenzeitlich startete, wurde aber wieder eingestellt, weil Steve McClain diese noch weiter verbessern und für Unterstützer attraktiver machen möchte. Einen Teil dessen, was er mit dem Spiel einzunehmen hofft, will McClain auch in die Krebsforschung investieren.

Mit einem kleinen Team arbeitet Steve McClain derzeit daran, das Spiel Crowns of Power auf Vordermann zu bringen. Schon bald soll eine Closed Beta starten, gefolgt von einer Open Beta und dem offiziellen Start. Genaue Daten stehen noch nicht fest. Auch ist nicht bekannt, wann die neue Kickstarter-Kampagne beginnt.

