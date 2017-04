Pinball-Weltmeisterschaft: 13-Jähriger wird Flipper-König

Vermutlich hat so gut wie jeder mal an einem Flipper gespielt. Der 13-jährige Escher Lefkoff aus Colorado fand dies so faszinierend, dass es sein Hobby wurde. Er gilt als Wunderkind im Bereich Pinball, was er bei den Weltmeisterschaften unter Beweis stellte.

Auch, wenn das Event in Sachen Inszenierung eher enttäuschte, zu viele Spiele gleichzeitig stattfanden und die Kommentatoren selten Namen oder die Rangliste erwähnten, in der gespielt wurden, war es allem Anschein nach sehr beeindruckend zu sehen, was die Teilnehmer an den zwölf Flipper-Tischen leisteten. Diese stammten aus verschiedenen Epochen wie den 70er- und 80er-Jahren. Aber auch moderne Geräte waren vertreten. Der erspielte High-Score der Teilnehmer wurde in einen Wert zwischen 1 und 100 umgerechnet, woraus sich am Ende die Platzierung ergab. Und hier setzte sich der 13-jährige Escher Lefkoff durch, der nun offiziell Flipper-Weltmeister ist.

Im kommenden Jahr muss er seinen Titel verteidigen und könnte es unter Umständen mit noch jüngeren Kandidaten zu tun bekommen. Denn während Escher Lefkoff im A-Rang antrat, zeigte ein 8-jähriger im D-Rang, wie er seine Konkurrenten an die Wand spielte. Bleibt zu hoffen, dass die Inszenierung dieser interessanten Weltmeisterschaft im kommenden Jahr deutlich besser aufgezogen wird.

Quelle: Kotaku