Kurios: Lebende Spinnen in Fake-Nintendo-Modulen geschmuggelt

Was die Bundespolizei von Mexiko in einem abgefangenen Paket fand, ist schon mehr als merkwürdig. In diesem befanden sich mehrere Nintendo-Module, die denen des SNES nachempfunden waren.

Allerdings handelte es sich dabei nicht um Spiele, obwohl Titel wie Jurassic Park und Robocop 2 darauf standen. Die Plastikmodule dienten dem Schmuggel. Aber nicht von Drogen, wie man nun vielleicht vermuten könnte, sondern von lebenden Spinnen. In jedem Fake-Modul befanden sich sieben Ampullen mit jeweils einer lebenden Spinne darin. Insgesamt fand die Polizei 73 dieser Ampullen.

#AsíLasCosas | Decomisan arañas en cartuchos de videojuegos en Aeropuerto de Guadalajara ► https://t.co/lEVkq6XK1f pic.twitter.com/HfXfGsHDvW — La Crónica de Hoy (@lacronicadehoy) 11. Mai 2017



Das Paket befand sich auf dem Weg nach Hanover, Maryland in den USA. Zu welchem Zweck die Spinnen aus Mexiko herausgeschmuggelt werden sollten, ist nicht bekannt. Es ist auch nicht klar, um welche Art Spinnen es sich handelte. Sehr kurios.

