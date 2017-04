Website für Cheats und Mods sollen Spieler an Cyberkriminalität heranführen

Vermutlich hat so gut wie jeder Spieler mal einen Cheat ausprobiert oder eine Mod aufgespielt. Allem Anschein nach kommt man dadurch der Cyberkriminalität sehr nahe - zumindest, wenn es nach einem Artikel von CNBC geht.

Laut diesem treiben sich die Spieler vermehrt auf Seiten herum, die nicht nur Cheats und Mods enthalten, sondern darüber hinaus frei zugängliche Anleitung, um eine DDOS-Attacke durchzuführen oder Malware zu nutzen. So sollen sie mit kriminellen Aktivitäten in Berührung kommen, wobei vielen gar nicht bewusst wäre, dass sie ihre Aktivitäten kriminell sind. Für sie sei das dann nur der nächste Schritt, um die "Herausforderung" zu meistern und sich anderen zu beweisen, wenn sie frei zugängliche Hacking-Tools oder ähnliches nutzen.

Dabei müsse man die Fähigkeiten dieser Personen in eine andere Richtung lenken. Sie könnten in der Programmierung arbeiten oder Jobs in der Spiele- oder der Sicherheitsindustrie anstreben. Die Fähigkeiten wären von so großem Nutzen, wenn sie in eine bestimmte Richtung - weg von der Cyberkriminialität - gelenkt werden.

Angeblich soll einer Studie von Kaspersky Lab zufolge einer von zehn Jugendlichen in England Kontakte zu Personen haben, die in Bereichen tätig sind, welche als illegal angesehen werden. Außerdem sollen rund 35 Prozent der Jugendlichen beeindruckt sein, wenn ein Freund oder Bekannter beispielsweise die Website einer Bank hacken konnte.

Quelle: CNBC